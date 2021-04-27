İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerinde çocukların bulunduğu kamelyanın çökme anı kamerada

Üzerinde çocukların bulunduğu kamelyanın çökme anı kamerada
Üzerinde çocukların bulunduğu kamelyanın çökme anı kamerada

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çocukların üzerine çıktığı kamelyanın çökme anı parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Üzerinde çocukların bulunduğu kamelyanın çökme anı kamerada - Tıkla İzle


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yer alan Üzüm Parkı'nda yaşandı. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk, parkta yer alan kamelyanın üzerine çıktı. Çocukların ağırlığını taşıyamayan ahşap kamelyanın kırılmasıyla çevredekiler büyük korku yaşadı. Kamelyanın kırılmasıyla üzerindeki çocukların düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan belediyenin parka kamelyaları kısa süre önce yerleştirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan belediye, altına da “Misafir başımızın tacı dedik ama gençlerimiz bu sefer hızını alamadı herhalde” notunu ekledi.

Mehmet Basmacı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.