Üzerinde oturup, aynasında saçını düzelttiği elektrikli bisikleti çaldı

Olay, iki gün önce Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yeri sahibi Melik Ünal, 20 bin lira değerindeki elektrikli bisikletini her zamanki gibi dükkanın önüne park etti. Ünal'ın müşterilerle ilgilendiği sırada bir kişi elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Yaklaştığı elektrikli bisikletin üzerine kendi aracıymış gibi oturup aynaya bakan hırsız, yaklaşık on dakika oyalandıktan sonra bisikleti sürükleyerek olay yerinden ayrıldı. Kamera görüntüleriyle polise başvuran iş yeri sahibi Ünal, hırsızın bisikleti geri getirmesi halinde ödül vereceğini bildirdi.

"Aynaya bakıyor"

İlk kez hırsızlık olayıyla karşılaştığını belirten Ünal, olayın iki gün önce sabah saatlerinde yaşandığını söyledi. Hırsızın davranışlarını şaşkınlıkla karşılayan Ünal, "Hırsız kendi malı gibi geliyor, oturuyor, direksiyonu kırıp bisikleti alıp götürüyor. En az on dakika bisikletin üzerinde oturuyor, etrafı dolaşıyor. Aynaya bakıyor, maskesini düzeltiyor; bizim iş yerine, karşıdaki notere doğru bakıyor. Bunların hepsini kendi bisikletiymiş gibi yapıyor. Bir geldim elektrikli bisiklet yok. 20 bin lira değeri var. Hırsız geri getirirse ödülünü verelim. Yoksa bulunacağı yok. Malum her yere arabayla gidilmiyor, bizim elimiz ayağımızdı o. Bugün elektrikli bisikleti götüren, yarın iş yeri önündeki diğer malzemeleri götürür" dedi.

İsa Akar - Fırat Demir

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