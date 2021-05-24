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Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Kayseri’de 33 gram uyuşturucu madde ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık S.Y.'nin ‘uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkemede savunma yapan sanık S.Y. uyuşturucu madde satmadığını söyleyerek, “Ben sadece içiyorum. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık S.Y.'ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Mükremin Kaya
 

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