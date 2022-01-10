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Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü

Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren yabancı uyruklu kadın, 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren kadın öldü - Tıkla İzle

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde 7 Aralık 2021 tarihinde yabancı uyruklu bir çocuk annesi Yasmin Aziz (23) ile kocası arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

artışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Ailenin müdahalesiyle Aziz'in üzerindeki alevler söndürüldü.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedaviye alındı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Aziz, 34 gündür verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Yasmin Aziz'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı
 

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