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Üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te, yeni taşındıkları evde üzerine elbise dolabı düşen 6 yaşındaki Mustafa Çağlar Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Çağlar'ın okul kaydını yaptırdığı ve Pazartesi günü okula başlamanın heyecanını yaşadığı ortaya çıktı.

Üzerine dolap devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, 2 Eylül 2021 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polat ailesi, yeni taşındıkları evi düzenlemeye çalışırken 6 yaşındaki çocukları Mustafa Çağlar Polat'ın üzerine elbise dolabı devrildi.

Ağır elbise dolabının altında bir süre nefessiz kalarak ağır yaralanan 6 yaşındaki Mustafa Çağlar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastanenin yoğun bakım servisinde bir gün tedavi gören talihsiz çocuk, sabah saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okula başlamanın heyecanını yaşıyordu

Hayatını kaybeden Mustafa Çağlar'ın okul kaydını yaptırdığı ve Pazartesi günü okula başlayacağı öğrenildi. Hastanede işlemleri tamamlanan talihsiz çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, küçük çocuğun ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önünde feryat ederek göz yaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı - Faruk Polat
 

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