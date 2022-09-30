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Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı
Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Kayseri’de telefonuna hat almak için müracaat eden vatandaş üzerine kayıtlı 14 bin hattın olduğunu ve bundan dolayı kara listede olduğunu öğrenince şok oldu. Kendisinin kara listede bulunması sebebiyle üzerine hat alamayan vatandaş kızının adına aldığı hattı kullanıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Bunu yapan GSM operatörünün ciddi bir şekilde cezalandırılması gerekiyor” dedi.

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Üzerine kayıtlı 14 bin telefon hattı bulunan Bahri Çağlar, kendisinin adının kara listeye alınmasından dolayı üzerine hat alamadığını ve kızının adına aldığı hattı kullandığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Şu anda piyasada ne kadarı kullanılıyor onu dahi bilmiyorum. Benim hattımı kullanan bir kişi Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanmış, Adana'da ATM'den birinin adına para çekmişler. Denizli'de oto lastiği satın almış, Kocaeli'nden getirmiş ve yine benim adıma açılan hattı kullanmış. Bu konuda ben çok mustarip oldum. Yaşım gelmiş 72'ye hala karakollarda, savcılıklarda ve mahkemelerde dolanmaktan bıktım. İlgili firmalar bir çözüm bulsun. Şu anda kullandığım hat benim değil, kızımın üzerine. Bayiye gittim hat almak için ‘siz kara listedesiniz' dediler ve hat vermediler. Onun üzerine kızımı götürdüm öyle aldım. Ben şu anda üzerime hat alamıyorum. Taksitli telefon kampanyaları başlatıyorlar ondan bile faydalanamıyorum. Mağdur olan kişi benim ama suçlu olanda yine benim" dedi.

Mükremin Kaya

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