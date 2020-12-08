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Üzerine sıvı mermer atığı dökülen işçi yaşamını yitirdi

Üzerine sıvı mermer atığı dökülen işçi yaşamını yitirdi
Üzerine sıvı mermer atığı dökülen işçi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da bir mermer fabrikasında çalışan bir işçi üzerine mermer atığı sıvısı dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Afyonkarahisar'ın İscehiser ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir mermer fabrikasından çıkan sıvı atığı kamyona yükleyen S.O. ile yabancı uyruklu işçi G.R.H, bunu boşaltmak için Bahçecik köy yolu üzerindeki Akbaş mevkisine gitti. S.O, kamyondan sıvı mermer atığı boşalttığı sırada bir anda aracın dorsesi, Afgan işçi G.R.H'nin bulunduğu yere doğru yattı. Üzerine sıvı mermer atığı dökülen işçi, ağır yaralandı. İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan G.R.H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından Afgan işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayati Kanat
 

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