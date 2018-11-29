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Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti...

Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti...
Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa’da üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Mehmet Demir'in (4) oynadığı televizyon üzerine devrildi. Demir'in çığlıklarını duyan yakınları hemen çocuğu televizyonun altından çıkardı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen çocuk yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Sinan Özdemir
 

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