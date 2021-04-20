Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13358 Sokaktaki iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarını ziyarete giden yabancı uyruklu Ömer Muhammed ile Yasemin Muhammed çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Muhammed Muhammed oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrildi.

Gürültüyü duyup odaya koşan Muhammed çifti, çocuklarının üzerine düşen televizyonu kaldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalesinin ardından Muhammed'i Seyhan Devlet Hastanesi'nin Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet binasına götürdü. Tedaviye alınan Muhammed bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunu aracın arkasına koyan baba Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren aracın arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.

Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

Fatih Keçe - Elif Ayşenur Bay

