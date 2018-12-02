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Üzerine yıkılan demir kapı, genç kızın sonu oldu

Üzerine yıkılan demir kapı, genç kızın sonu oldu
Üzerine yıkılan demir kapı, genç kızın sonu oldu

Bursa'da devrilen demir kapının altından kalan 16 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'nın Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde bir imam hatip lisesinde okuyan ve özel bir yurtta kalan Semanur Aktan (16), hafta sonunu evde geçirmek için Cuma günü ailesinin yanına geldi. Babası Ramazan Aktan, eşiyle birlikte Yenişehir Otogarı'na gidip kızı Semanur'u karşıladı ve eve getirdi. Otomobilden inen Semanur, içeri girmek için sürgülü büyük demir kapıyı açmak istedi. Bu sırada kapı yerinden çıkarak Semanur'un üzerine devrildi. Genç kız ağır yaralandı. Baba Ramazan Aktan, Semanur'u, kendi aracıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Semanur Aktan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Genç kızın cenazesi, cumartesi günü mahalle mezarlığında toprağa verildi.  

Hakan Gönül

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