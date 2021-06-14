Üzerine yıldırım düşen 2 gençten biri hayatını kaybetti

Tepebaşı'na bağlı Gündüzler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen 2 amca çocuğunun üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki Salih Güneş ve 18 yaşındaki Abdülgani Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralandığı için yoğun bakıma alınan çocuklardan Salih Güneş, hayatını kaybetti. Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Salih Güneş'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Ali Furkan Çetiner

