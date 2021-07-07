Üzerine yıldırım düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nin ormanlık alanında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın hayvanları otlatmak için ailesinin kullandığı çadıra yıldırım düştü.

Bu bu sırada çadırın önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eslina Değirmenci üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanarak ağır yaralandı. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan minik Eslina yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay



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