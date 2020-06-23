Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: 'ALS hastalığının başlangıç yaşı genellikle 50-60 yaş grubunda'

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, ALS hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) motor nöron denilen istemli kas hareketlerinden sorumlu sinir hücrelerinin hastalığına bağlı ortaya çıkan bir nörolojik hastalık grubu olduğunu belirten Dr. Onultan, "İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. Hastalığın yüzde 90-95'inin rastlantısal, yüzde 3-10'unun ailesel, başlangıç yaşının da genellikle 50-60 yaş grubunda ve ailesel olgularda ise hastalık başlangıç yaşının daha erkendir." dedi.

ALS'nin nedenleri

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, ALS hastalığının yüzde 5-10 kalıtımsal olduğunu belirterek, geri kalanında olası nedenler olarak gen mutasyonu, glutamat fazlalığı, bağışıklık sisteminin kendine yönelik zarar vermesi ve sinir hücrelerinde bazı proteinlerin birikmesi üzerinde durulduğunu söyledi.

ALS'nin belirtileri

Hastalığın başlangıç belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Uzm. Dr. Onultan, "Bazen yazı yazmada zorluk, bazen de konuşmada zorluk ile baş gösterebilir. Hastalığın ilerleyiş hızı, hastadan hastaya değişkenlik gösterir." ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, ALS'de en sık olarak görülen erken belirtileri şöyle sıraladı:

"Yutmada zorlanma, konuşmada bozulma, kaslarda kramplar ve seğirmeler, yürürken ayağın takılması, eşyaları taşımada güçlük olarak sıralanabilir.

ALS başlarda sadece bir kolu ya da bacağınızı etkileyebilir. İlerledikçe istemli olarak kullandığınız kasların neredeyse tümünü etkiler. Kalp ve mesane kasları gibi istemsiz kaslarla çalışan bazı organlarıysa etkilemez.

ALS ilerledikçe daha çok sayıda kasta hastalık belirtileri görülmeye başlar. Bu dönemlerdeki bulguları: Kaslarda ileri derecede kuvvetsizlik, kas kütlesinde azalma, çiğneme ve yutma problemlerinde artış gibi belirtiler bulunur."

ALS tanısı nasıl konur?

ALS'nin erken dönemde teşhis edilmesinin oldukça zor gerçekleştiğin beliren Uzm. Dr. Onultan, "Çünkü belirtiler başka nörolojik hastalıklarla karışabilir. Tanısı için EMG (elektromyografi) denen tetkik yöntemi, MR (Manyetik rezonans görüntüleme), kan ve idrar testleri, lomber ponksiyon ( belden omurilik sıvısı alma) ve kas biyopsisi uygulanır. ALS hastalarında tanının çok önemlidir. ALS başka hastalıklarla karışabiliyor. Yanlış tanı konulabiliyor, kesin tanı konulduğunda da hastalıkla sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

ALS tedavi yöntemleri

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte belirtilerin ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik destek tedavileri uygulanabildiğini belirterek, "Bu amaçla çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapisi, beslenme destekleri kullanılmaktadır. ALS hastalığı ilerleyicidir ve zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi etmek mümkün değildir." şeklinde konuştu.