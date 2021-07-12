İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti

Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti
Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti

Malatya'da barajda kayısı kasası yıkarken, suya kapılan 28 yaşındaki Uzman Çavuş hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, Kale ilçesine bağlı Düztarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı kasalarını yıkamak için beraberindeki arkadaşları ile baraja giden Uzman Çavuş Okan Karaca (28) girdiği suda bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda kıyıya 20 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte Uzman Çavuş Okan Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Uzman Çavuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Eryılmaz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.