Uzman Dr. Betül Şengör: 'EnzimatikHA', selülite karşı güncel yeni bir tedavi yöntem'

Portakal kabuğu görüntüsüyle ciltte dalgalı bir düzensizliğe neden olan selülit, özellikle yaz aylarında kadınların hayatını kabusa çeviriyor. Genetik faktörlerden hareketsiz yaşam tarzına kadar birçok faktör selülit problemine neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Betül Şengör, selülit tedavisinde kullanılan Pb serum yani ‘enzimatikHA' hakkında birçok kadının bu sorununa çare olacak birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

Selülitin evreleri

Selülitin, kozmetik ve tıp literatürüne ‘peau d'orange' olarak girdiğini, belirten Betül Şengör, “Kişi zayıf veya şişman olabilir. Selülitin bu evresinde beslenmeyle de ilişkili olarak cilt bölgesinde ödem ile toksinler atılamadığı için dolaşım bozulur. Elle sıkıştırıldığında dalgalı, portakal kabuğu görüntülü bir cilt olur” dedi.

Ciltte dalgalı görüntü

Selülitin bir sonraki evresinde, elle sıkıştırılmadan, normal duruşla bile dalgalı cilt görüntüsü olduğunu söyleyen Dr. Sengör, “Burada kollajen lifler azalmış, kısalmış, eskimiş ve ciltte hafifçe çukurlaşmalar başlamıştır. Üçüncü evrede ciltteki bozulmalar ve gevşemeler artmış, bu da yuvarlak ortasından çökük veya çekintili çukurlukların belirginleşmesi ile rahatsız edici görünüme neden olur. Dördüncü ve son evrede, derin çukurlukların çevresinde dolaşımın daha da bozulmasıyla, yağ birikimlerinin çukurluğun tam tersi, dışarıya doğru çıkıntılar yaptığı lobuler, glanduler evredir. Selülit problemi olan çoğu kadında bu saydığım tüm evreler vücudunun çeşitli bölgelerinde aynı anda vardır ve mixt tip yani karışık tip selülitten söz edilir” ifadelerini kullandı.

EnzimatikHA nedir?

“Selülit tedavisi için kullanılan EnzimatikHA, ciltteki eski ve kısalmış kollajen liflerin temizlenmesini sağlayarak cildin serbestleşmesine ve dolayısıyla dalgalı cildin düzelmesini sağlamaktadır” diyen Dr. Şengör, EnzimatikHA'nın yeni kollajen yapımını uyararak cildin yeniden restore edilmesini ve dalgalı cilt görünümünün iyileştirilmesini hedeflediğini anlattı. Dr. Betül Şengör, ‘'EnzimatikHA, içerisinde bulunan hyaluronik asit, cildin derinden nemlendirilmesini sağlayarak, cildin hücrelerinden olan fibroblastların yeni kollajen üretmelerini tetikleyebilir. Ayrıca hyaluronik asit kendi kendinin de çoğaltılmasını sağlayan güçlü bir maddedir'' şeklinde konuştu.

Enzimatik hyaluronik asit içinde üç çeşit enzim olduğunu belirten Dr. Betül Şengör, bunlardan kollajenaz enziminin, yeni kollajen yapımını uyardığını, lipaz enziminin yağ hücresinin içindeki yağların eritilmesini sağladığını ve liyazın ise şekerlenmeyi azaltarak ödemi çözebildiğini vurguladı.

Dr. Betül Şengör, selülit tedavisindeki dalgalı cilt görünümüne veya portakal kabuğu görünümüne neden olan ödemi azaltmak için low pbserumun kullanıldığını; çukurların olduğu ileri dereceli selülit tedavisinde high pbserumun kullanıldığını; yağ çıkıntılarının ve bölgesel fazlalıkların olduğu alanlarda ise yağ azaltıcı etkileri olabilen medium pbserumun kullanıldığını ifade etti.

Enzimatik hyaluronik asitin, sadece selülit tedavisinde değil, ciltteki derin adeta birbirine yapışık gibi görünen kırışıklıkların olduğu boyun ve dekolte bölgelerinde, karın bölgesinde ve kollarda da kullanım alanlarının mevcut olduğunu anlatan Dr. Betül Şengör, ayrıca kollajenaz içeriği sayesinde EnzimatikHA'nın eski ameliyat izlerinde, yanık izlerinde ve keloid tedavisinde başarılı bir şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaç seans?

Seans aralıkları aralıklarıyla sözlerini tamamlayan Dr. Şengör, “2-4 hafta arayla tek seans veya bölge büyükse, çoklu seanslar olarak 2-6 seans ve/veya olarak belirlenir. 3 hafta arayla aynı seansta 1 veya 2 enzimatikHA olarak gerektiği ölçüde tek seans olmak üzere diğer tedavilerle kombine etmek veya çoklu seanslarla 4-6 seansa tamamlamak şeklinde ilerlemesi tavsiye edilir” ifadelerini kullandı.