Uzman isim, Bursa'da ortaya çıkan UFO görünümlü bulutu anlattı

Bursa'da gökyüzündeki ilginç görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Mercek bulutu olarak bilinen bulut çeşidi; Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülmüş ve bir saat boyunca bozulmadan gökyüzünde kalmıştı. Oval yapıda olan ve UFO'yu andıran bulut hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan açıklamalarda bulundu.

“Bu bulutlar, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği koşullarda ortaya çıkar”

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, “UFO görünümlü bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları denir. Bunlar genelde dağların tepelerinde olur ama gördüğüm kadarıyla bu sefer bir binanın tepesinde olmuş. Bu bulutlar, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği koşullarda ortaya çıkar. Demek ki Bursa'da yükseklikle artan bir rüzgar hızı vardı, yerde de kuvvetli lodos vardı. Yerdeki kuvvetli rüzgarla birlikte Mercek bulutlarının oluşması için uygun ortam ortaya çıkmış. Bu bulut akşam saatlerinde olduğu için kırmızı bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Çünkü akşam saatlerinde akşam kızıllığı vardır. Güneşten gelen radyasyon, dünyamıza gelirken saçılmaya maruz kalır. En fazla mavi ışık saçılır fakat akşam saatlerinde dünyayla güneş arasındaki mesafe daha da uzadığı için kırmızı ışığı daha net görürüz” şeklinde açıkladı.

“Tamamen hiçbir şeyle bağlantısı olmayan bir doğa olayı, doğa güzelliğidir”

Demirhan, şunları kaydetti: “Akşam kızıllığıyla beraber bulutun da rengi kırmızıya dönmüş ve korkulacak, ‘Acaba deprem mi olacak?' gibi farklı şekillerde yorumlanabilir bir bulut haline gelmiş. Fakat bu tamamen hiçbir şeyle bağlantısı olmayan bir doğa olayı, doğa güzelliğidir. 2 bin metre civarlarında gözlenen bu bulutun, eğer kuvvetli bir rüzgar varsa ve rüzgarın hızı yükseklikle değişiyorsa, eğer meteorolojik koşullar sağlanırsa oluşma ihtimali var. Bu bulutu eskiden daha çok Amerika taraflarındaki dağların tepelerinde falan görürdük, fakat şu anda bizim ülkemizde de gerçekleşiyor. Bu tamamen normal bir durum. Yerden yukarıya doğru olan hareketle beraber rüzgar da kuvvetliyse ve rüzgarın hızı da yukarıya doğru değişiyorsa bu bulutun oluşması için uygun koşul sağlanmış demektir.”

Batuhan Altınbaş - Deniz Zeybek

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