Uzman isimden İstanbul'da su uyarısı: 'İsraf etmeyelim'

İstanbul barajlarındaki su seviyesi sonbaharda yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 8 Ekim itibariyle yüzde 46.37 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı yüzde 50'nin altına düşünce akıllara "İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı" sorusu geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bu soruya yanıt verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “1 Ekim'den itibaren ‘Tarım Su Yılı' başlar. Yani daha su yılımız yeni başladı. Yağışlı mevsime doğru gidiyoruz. Ekim ayından itibaren yağışlar yavaş yavaş artacağı için şu an için önümüzde herhangi bir riske sokacak durum söz konusu değil” dedi.

“İnsanın önündeki en büyük sorun aslında israf”

İnsanların suyu israf etmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Toros, “İnsanlık, kaynakları verimli kullanmamaya doğru gitmiş durumda. Bugün insanın önündeki en büyük sorun aslında israf. Kaynakları verimli kullanmıyoruz. İstanbul'da günlük verilen su miktarı 3 milyon metreküpün üzerinde. Bu suyun biriktirilmesi, arıtılması, evlere kadar getirilmesi ciddi bir maliyet. Daha da önemlisi evlerden sonra tekrar arıtılması daha fazla bir maliyet ve tüm bu süreçlerde enerji kullanılıyoruz. Kullandığımız enerjiyle atmosferimizi kirletiyoruz. Kirlenen atmosfer, küresel ısınma, küresel iklim değişikliği; yağıştaki rejimlerdeki bozulmalara yol açıyor. Aslında şu anda kısır bir döngüde bildiğimiz dalı kesen bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada hepimiz kendi çapımızda ders almalıyız” ifadelerini kullandı.

Deniz Zeybek - Furkan Duman



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