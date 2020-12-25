Uzman psikologdan sokağa çıkma kısıtlamasında ruh sağlığı hakkında öneriler

Sokağa çıkma kısıtlamalarının Covid-19 virüsü ile mücadelede salgını kontrol altında tutabilmek için çok önemli olduğunu belirten Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevini sürdüren Uzman Psikolog Nedim Yüksel Çakır, bu durumun özgürlüklerin kısıtlanması şeklinde algılanmaması gerektiğini söyledi. Uzman Psikolog Çakır, vatandaşların bu durumu, daha özgür ve daha sağlıklı günlere kavuşabilmek için bir hazırlık dönemi olarak düşünmesi gerektiğini kaydetti. Çakır ayrıca, bu kısıtlama günlerinin aile ile bir arada vakit geçirebilmek için bir fırsat olduğunu ve birlikte yapılacak aktiviteler ile bu günlerin daha verimli değerlendirilebileceğini vurguladı.

“Sokağa çıkma kısıtlamalarını kafamızda yeniden anlamlandırmamız gerekiyor”

Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan vatandaşların ruh sağlığı açısından neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler veren Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevini sürdüren Uzman Psikolog Nedim Yüksel Çakır, “Bildiğiniz gibi birkaç haftadır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kısıtlamalara yılbaşında da devam edilecek. Öncelikle bu sokağa çıkma kısıtlamalarını kafamızda yeniden anlamlandırmamız gerekiyor. Çünkü bu kısıtlamalarda daha önceden normal zamanlarda yaptıklarımız şeyleri yeniden yapamayacağız. Örnekse, hafta sonları arkadaşlarımızla buluşamayacağız. Neden buluşamayacağız? Çünkü birbirimizi koruyacağız” şeklinde konuştu.

“Özgürlüğümüzden bir süre feragat ederek sağlığımızı korumamız için yaptığımızı unutmamalıyız”

Bu süreçte vatandaşlar tarafından yöneltilen soru ve serzenişlere de değinen Uzman Psikolog Çakır, bu soruları, “Bir başka konu da evde sıkışıp kaldım. Evde sıkışıp kaldım çünkü kendimi ve ailemi evde daha güvende hissediyorum. ‘Özgürlüğümü kaybettim.' Çünkü kendim ve sevdiklerim için özgürlüğümden bir süre feragat ettim. ‘Sevdiğimiz insanlarla sinemaya, tiyatroya ya da diğer etkinliklere gidemiyoruz.' Ama bunu ileriki günlerde gitmek için, sağlığımızı korumak için bir hazırlık dönemi olarak düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle evde kalmamızı özgürlüğümüzün kısıtlanması olarak değil özgürlüğümüzden bir süre feragat ederek sağlığımızı korumamız için yaptığımızı unutmamalıyız” şeklinde cevapladı.

“Hafta sonu ailemiz ile birlikte vakit geçirelim”

Hafta sonu kısıtlamalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler de veren Uzman Psikolog Çakır, “Öncelikle normal kalkış saatimizden biraz geç olmak kaydıyla uykudan uyanalım. Pijamalarımızı çıkaralım, rahat bir gündelik kıyafetler ile günümüze devam edelim. O günümüze ve gelecek haftalarda neler yapacağımıza dair planlamalar yapalım. Bunu eğer aile bireyleri ile birlikte yaşıyorsanız onlarla birlikte yapabilirsiniz. Örnekse, hafta içi neler yapacağım, iş çıkışında neler yapacağım, hangi kitapları okuyacağım, ailemle birlikte hangi filmleri seyredeceğim. Hangi kitapları okuyacağız hangi kitaplardan başka arkadaşlarımıza önerilerde bulunacağız gibi planlamaları yapalım” diye konuştu.

Utku Şimşek