Uzman uyardı: 'Zorbalığa uğrayan çocuk kadar zorbalık yapan çocuk da mağdur'

Elazığ'ın Palu ilçesindeki lise öğrencisinin arkadaşını bıçaklayarak öldürmesini 'akran zorbalığı' olarak tanımlayan rehber öğretmen Bigem Varol, akran zorbalığı vakalarının giderek arttığına dikkat çekti. Uzmanlardan genellikle zorbalığa uğrayan çocukların destek aldığının altını çizen Varol, asıl uzmanlardan yardım alması gereken kişilerin zorbalığı yapan çocukların olduğunu ifade etti.

''Sosyal medya ile birlikte ilişkiler zayıflamaya başladı''

Akran zorbalığı hakkında bilgi veren rehber öğretmen Bigem Varol, ''Akran zorbalığı okullarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Özellikle ülkemizde hem de şehrimizde çok fazla ön plana çıkıyor. Bunlar okulda arkadaşına zarar vermeler ya da direk kendine direk zarar verme şeklinde gidiyor. Akran zorbalığını şöyle tanımlıyoruz, bir ya da birkaç öğrencinin diğer öğrenciler üzerinde yaptığı saldırgan davranışlar. Ama buna akran zorbalığı diyebilmemiz için belirli kriterler gerekiyor. Çocuk bunu bilinçli bir şekilde yapıyor veya direkt zarar verme içgüdüsü taşıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda tekrarlayıcı ve yenileyici olarak buna devam ettirmesi gerekiyor. Genellikle akran zorbalıklarında bir güç dengesizliği vardır. Genelde arkadaşlık ilişkisi yoktur çocuklar arasında ve bu güç genellikle büyük çocuklar küçük çocuklara ya da sınıf içerisinde daha baskın veya lider olan çocuk daha böyle kıyı da köşe de kalan çocuklara yapıyor. Bu noktada bunun dozunu ayarlayamıyoruz. Çünkü zorbalık dediğimiz şey aslında fiziksel olarak ilerlemiyor. Zorbalığında çeşitleri var ve çocuklarda genellikle fiziksel, psikolojik, sözel, siber zorbalık olarak yapıyorlar. Bu noktada zorbalık dediğimiz şey genel olarak neden ortaya çıktığı konusunda aslında birçok etmen var tek bir etkiye bağlamıyoruz. Burada ailenin, okulun tutumu olabilir. İzlediğimiz, dinlediğimiz ve son dönemdeki sosyal medyadaki oyunlar buna neden olabilir. Çünkü sosyal medya ile birlikte ilişkiler zayıflamaya başladı. Çocuklar artık birbirine karşı herhangi bir duygusal bağ beslemiyor” dedi.

Yakup Sağlam

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