Uzman ve başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden ulaşılabiliyor.

Huzeyfe Tarık Yaman

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