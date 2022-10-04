Uzman ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman





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