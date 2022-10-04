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Uzman ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süresi uzatıldı

Uzman ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süresi uzatıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru süresi 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman

 


 

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