Uzmanı, telefon bataryalarının neden patladığını anlattı

Son yıllarda telefon ve batarya patlamaları sıklıkla duyuluyor, en son Karabük'te bir teknik serviste telefon bataryası patladı. Cebimizde taşıdığımız, hatta çoğu zaman geceleri yastık altına sıkıştırdığımız cep telefonları, saatli bomba gibi tehlike saçıyor. Gün geçtikçe elektrik akımını depolayan telefon bataryaların büyümesi ve içerisindeki bataryanın yanlış kullanımı tehlike arz ediyor. Diyarbakır'da 16 yıllık teknik servis uzmanı Süleyman Araz, akıllı telefonları gece şarjda bırakmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Bataryaların aşırı ısınması ve darbe almasıyla patlamaların meydana gelebileceğinin altını çizen Araz, "Telefonlarımızı veya tabletlerimizi şarja takıp ardından bunlarla oynadığımız takdirde cihazlarımızda batarya şişmesi olur. Böylelikle batarya şişip patlar duruma gelir. Özellikle son model cihazlarda bu sıkıntı çok oluyor. Batarya şişmesi olduktan sonra sadece bataryanın değiştirilmesi yetmiyor. Kimi zaman ekrana kimi zaman da telefonun kasasına zarar geliyor. Böylelikle 2 parça birden değişiyor. Bu yüzden lütfen telefon ve tabletleri gece şarja takıp uyumayalım ve şarjdayken oyun oynamayalım. Bir de özellikle telefonlar yastık altına koyulup uyulursa radyasyona maruz kalınmış oluyor. Bu da ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir" dedi.

"Telefonun gün içerisinde kullanım süresi azaldıysa bataryayı değiştirin"

Telefonun özellikle şarjda kullanımının artmasıyla birlikte hem cihazın hem de bataryanın ömründe kısalma oluşabileceğine dikkat çeken Araz, "Telefon bataryalarının şişmesi ve bundan kaynaklı kimi zaman patlamaların meydana gelmesi, fazla güç tüketilmesinden kaynaklı oluyor. Şarjda oynanan cihaz bir yandan şarjda akım alırken, diğer yandan o akımı geri veriyor. Böylelikle bataryada bir dengesizlik söz konusu oluyor. Telefon ikisini bir arada yapamadığı için ısınmaya başlar. Devreler ısınıp telefon zarar görür. Bir bataryanın ömrü, ne kadar orijinal olursa olsun kullanım şekline bağlı olarak 6 yıl sürer. Kimisi günde 10 saat telefonla konuşurken, kimisi de 1 saat konuşur. Bu aradaki zaman arttıkça telefonun ömrü kısalır. Yani genel olarak baktığımızda telefon kullanımı arttıkça hem cihazın hem de bataryanın ömrü kısalır. Bir bataryanın ömrünün kısaldığını eskiden 20 saat kullanılan telefonun 10 veya 5 saate düşmesiyle anlarız. Müdahale edilmezse bu duruma dediğimiz gibi batarya şişmeye başlar. Bundan doğacak patlamaların olmaması için de telefonların en yakın zamanda teknik servise gösterilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Muhammet Hüseyin İçli







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