Uzmanı uyardı: 'Et tüketiminde ölçülü olun'

Kırmızı etin kötü huylu kolesterol denilen LDL miktarının yüksek olduğu bir besin grubu olduğunu söyleyen Diyetisyen Gamze Söylemez, “Bu yüzden kırmızı et tüketimine dikkat etmek gerekir. Özellikle kolesterol problemi olanlar, kalp damar tıkanıklığı yaşayanlar aynı zamanda hipertansiyon sorunu olanlar ve beraberinde mide problemi yaşayanların kırmızı et tüketiminde ölçülü olmaları gerekir. Kurban Bayramı'nda özellikle ilk 24 saatte mutlaka etin dinlendirilmesi gerekir. Hayvanda rigor mortis dediğimiz ölüm sertliği oluşur ve böylece etin sindirimi zorlaşır. Bu tarz ürünlerin tüketiminde protein eminimi azalacağı için dikkatli olunması gerekir. Etin pişmesi ve sindirim zor olacaktır. Bu da birçok anlamda kalitesizliği getirir” dedi.

“Etin yanında bol bol C vitamini tüketin”

Söylemez, et ile yapılan yemeklerin kendi yağında pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yemeğe ekstra bir yağ eklenmemelidir ve aynı şekilde ekstra kuyruk yağı tüketilmemelidir. Kırmızı et tüketiminde özellikle C vitamini yönünden zengin ürünler tüketilmelidir. C vitamini besinlerin emilimini artırır. Böylece koyu yeşil yapraklı sebzelerin üzerine biraz limon sıkarak etin emilimini artırabiliriz. Kansızlık sorunu olanlarda kırmızı et tüketiminde aynı şekilde koyu yeşil yapraklı sebze tüketimine dikkat edebilirler. Kırmızı etin yanında süt ürünleri tüketilmemeli. Demir eminimin engellediği için vücuda biraz protein emilimine negatif anlamda yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Gün içinde sıvı tüketimine dikkat”

Eti kızartma yerine daha çok ızgara, fırın ya da haşlama yöntemlerini seçmek gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gamze Söylemez, şöyle konuştu:

”Kurban eti buzlukta -18 derecede muhafaza edilmelidir ve buzluktan çıkarıldıktan sonra tekrar buzluğa konulup muhafaza edilmemelidir. Bayramda sıvı tüketimi çok önemli. Yeni kesilen hayvan etinin sindirimi zor olduğu için sıvı tüketimi önemli olmaktadır. Yemeklerden yarım saat önce ve sonra gün içindeki sıvı düzenini sağlayabilirsiniz. Sıvı tüketiminin yanında fiziksel aktivite de önem kazanıyor. Mangal alışkanlığında da etin yanmaması gerekir. Orada biriken kanserojen maddeler vücuda zarar vereceğini de unutmamak gerek. Gün içinde tatlı tüketimiyle birlikte diğer besin tüketimlerini azaltmamak lazım.”

Mehmet Emin Kızılca

