Uzmanı uyardı, iftarla sahur arası 12 bardak su tüketmeliyiz

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında su tüketiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Öztürk iftar ve sahur arasında tüketilecek 12 bardak suyun vücutta bulunan artık maddelerin atılmasına yardımcı olarak vücutta ödem oluşumunu engelleyeceğini belirtti. Vücudun ihtiyaç duyduğu 12 bardak suyun iftarda veya sahur arasında bir anda değil de zamana yayılması gerektiğinin de altını çizdi. Öztürk ayrıca; çay, kahve, meyve suları ve asitli içeceklerin su ihtiyaçlarını karşılamayacağı gibi vücutta ödem oluşumuna neden olabileceği uyarısında bulundu.

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “İftarımızı su ile açmamız gerekiyor. Su tüketimi iftardan sahura kadar 2,5-3 litre yani 10 -12 bardak olmalıdır. Çay, kahve meyve suları, asitli içecekler su tüketimine girmiyor. Bunlar vücudumuzda atık madde, ödem oluşumuna ya da metabolik artıkların oluşumuna yardımcı oluyor. Ancak su bunların vücudumuzun atmasına yardımcı olan en önemli maddelerden biridir” dedi.

Ramazan ayında su tüketimimize çok dikkat etmemiz gerektiğini belirten Öztürk, “Vücudun ihtiyacı olan 2.5-3 litre su iftarla sahur arasında bir anda değil zamana yayılarak alınmalıdır. Eğer bu tüketim sağlanmazsa vücudumuzda sıvı kaybı yaşanır bu sıvı kaybıyla beraberinde metabolik dengemiz bozulur. Bu bozulmayla beraber baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı ve halsizlik yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.



Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan

