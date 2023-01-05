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Uzmanı uyardı: 'Öğrenciler burs çıktı denilerek dolandırılıyor'

Uzmanı uyardı: 'Öğrenciler burs çıktı denilerek dolandırılıyor'
Uzmanı uyardı: 'Öğrenciler burs çıktı denilerek dolandırılıyor'

Öğrencileri hedef alan dolandırıcılar, burs adı altında kara para ve bahis sitelerinin gelirini aktarıyorlar. Hapis cezasına kadar gidebilen dolandırıcılık yöntemini anlatan Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe, öğrencileri uyardı.

Uzmanı uyardı: 'Öğrenciler burs çıktı denilerek dolandırılıyor' - Tıkla İzle

Bahis siteleri, sosyal medya dolandırıcılığı yapan ve kara para aklamak isteyen şahıslar, bu kez öğrencileri hedef aldı. Diyarbakır'da bir öğrenciye ‘Burs kazandınız' diyerek sanal hesabını ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, öğrencinin durumu hocasına aktarmasıyla hedeflerine ulaşamadı. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe, dolandırıcıların yeni yönteminin öğrencileri kandırmak olduğunu belirterek, öğrencilerin geleceğiyle oynandığını vurguladı. Öğe, “Son günlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinden üniversite öğrencilerine ulaşıp ‘Sizlere burs vermek istiyoruz veya burs başvurusu yapmak ister misiniz?' adı altında web sitleri paylaşmaya başladılar. Öğrenciler bu sitelere girip incelediklerinde karşılarına belli başlı bazı dernek isimleriyle piyasada burs dağıtan siteler çıktı. Öğrenciler, bu web sitelerine girerek burs başvurularına başladılar. Akabinde öğrencilere bir hafta sonra ‘Bu dernek tarafından burs çıkmıştır, tarafımıza ulaşarak formları doldurunuz' gibisinden mesajlar gelmeye başladı. Buradaki amaçları paravan dernekler kurup, işi yasal zemine çekip öğrencilerin duygusal boyutunu ele geçirerek ‘Biz size para, burs, gelir kaynağı vaat ediyoruz' adı altında öğrencilerin bilgilerini ele geçiriyorlar” dedi.

Murat Başal

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