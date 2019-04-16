Uzmanı uyardı: 'Pilatesin bel fıtığı tedavisinde yeri yok'

Son yıllarda popüleritesi oldukça artan pilatesin omurga sağlığı üzerindeki etkilerinden bahseden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Sağlıklı kişilerin kaslarını güçlendirmek ve omurgayı rahatlatmak ilk önceliği olmalıdır. Pilates ile doğru bir beden postürü sağlanarak bel ve boyun bölgesini aşırı yüklenmeden, dengeli ve koordine hareketler ile güçlendirmek ve esnetmek çok önemlidir. Omurga çevresindeki kasları hem güçlü, hem esnek tutarak, koruyucu ve kalıcı etkiyi de sağlamış oluruz. Ancak pilates egzersizlerinin de yanlış uygulandığında yarar yerine zarar verebileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle bel fıtığı için pilateste en önemli ilke nefes ve konsantrasyondur. Egzersiz yaparken rahat nefes alıp vermeye, nefesi tutmamaya özen gösterilmesi gerekir. Hareketin hangi aşamasında nefes alınıp verileceği doğru tespit edilmeli ve karın içi basıncın arttığında bel fıtığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. Pilates hatalı uygulandığında sağlıklı bir kişi bile bel fıtığı hastası yapabilir ya da uykuya yatmış bir bel fıtığını yeniden harekete geçirebilir" dedi.

Yüzlerce egzersiz hareketi içerisinden rastgele hepsini yapmamaya, bele fazla yük bindirmemeye gayret gösterilmesi gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, "Gelişmekte olan bir bel fıtığını ilerletmeyecek en emniyetli hareketleri seçmek gerekir. Bütün bunlara dikkat edilerek güvenli bir pilates programı ancak doktor kontrolünde ve işinin uzmanı, tecrübeli pilates eğitmenleri ile olabilir. Pilates, sadece 'Nefes al, nefes ver' egzersizi değildir. Gidilecek olan egzersiz salonları çok iyi araştırılmalıdır. Ayrıca pilatesin bel fıtığını primer tedavi edici bir etkisinin olmadığını, sadece bel fıtığı doktor tarafından iyileştirildikten sonra koruyucu ve fıtığın tekrarını önlemeye yönelik bir egzersiz sistemi olduğu bilinmelidir. Kişinin herhangi bir ortopedik şikayeti varsa mutlaka önce doktor kontrolünden geçmelidir" diye konuştu.

Bir başkası için iyi olan bir hareketin diğer bir kişi için uygun olmayabileceğini belirten Şahabettinoğlu, "Bu sebeple kişiye özel hazırlanmış bir egzersiz programı olmalıdır. Egzersizler için fizik tedavi uzmanından destek alınmalıdır. Egzersiz programında hareket her hasta için özel olarak planlanmalı, planlamada kişinin var olan rahatsızlıkları, yaşı, kilosu, kas gücü, dayanıklılığı ve esnekliği gibi birçok kriter dikkate alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir