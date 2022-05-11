Uzmanından güneş alerjisi uyarısı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetlerinin arttığını söyledi. Haşal, "Bu şikayetler, uzun süre güneşten uzak kalan cildimizin, güneş ışığını görünce tepki vermesinden kaynaklanıyor. Güneş ışınları ultraviyole ile oluşan alerjik reaksiyon türü. Tanı koymak daha kolay. Hasta bize öyküsü ile birlikte geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastalara mutlaka şikayetin başladığı günden itibaren güneşten korunmayı öneriyoruz. Daha çok mineral etkili güneş koruyucularını el, yüz, bacak gibi açık olan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Eğer şiddetli ataklar yaşanıyorsa kortizonlu kremler veya kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz" dedi.

"Kurdeşen vakalarında da artış oluyor"

Kurdeşen vakalarında da artış olduğunu belirten Haşal, "Güneş ile tetiklenen kurdeşen vakalarında da artışlar oluyor. 'Kurdeşen yaz mevsiminde olur veya güneşin çok yoğun olduğu dönemde oluyor' diye bir şey yok. Kişinin duyarlılık eşiği ile ilgili bir durum. Kurdeşen bazen kış aylarında da görülebiliyor. Bu hastalara güneş koruyucuları kullanmalarını ve cildi güneşten korumaya yönelik daha kalın örülmüş kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Aynı zamanda tedavi etmek amacıyla alerji haplarından, gerekirse kortizonlu haplardan faydalanıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Eda Haşal, "Yaz aylarında mümkün mertebe dışarıda olan işlerimizi saat 10.00'dan önce ya da 16.00'dan sonra yapmalıyız. Eğer mümkünse aktivitelerimizi biraz daha kısıtlayabiliriz. Eğer bunları yapamıyorsak güneş koruyucusu önlemi mutlaka almalıyız" şeklinde konuştu.



Enes Bektaş - Selçuk Akyol

