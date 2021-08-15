Uzmanından saç ekimine dair 6 maddede doğru bilinen yanlışlar

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Emin Sır, “Saç ekimi günümüzde daha çok erkek tipi kellik dökülmesi olan kişilere ya da kadınlarda altta yatan bir sebep yoksa kulak arkasında yeterli miktarda saçı olan kişilere yapılabilir. Stres ve çeşitli hastalıklara bağlı saç dökülmelerinde önce altta yatan sebepler araştırılıp ortadan kaldırıldıktan sonra saçlar yerine gelmez ise her iki kulak arasında yeteri kadar saçı olan kişilere saç ekimi yapılabilir” dedi.

Tedaviye başlamadan önce hastanın sağlığı ile ilgili bir risk olup olmadığına dair yapılan testlerin sonucuna göre yol haritası çizildiğini söyleyen Sır, “Ekim işleminden önce hastanın kellik durumu, saçların alınacağı donör alan ve saçların yapısı ile ilgili ayrıntılı bir muayene yapılır. Verici alanda yeteri kadar kök yoksa hastaya operasyondan fayda göremeyeceği belirtilir ve işlem iptal edilir” şeklinde konuştu.

“Kıl kökleri çoğaltılmaz, var olan kıl folliküllerinin yeri değiştirilir”

Saç ekimi işleminde FUT ve FUE denen iki yöntemin ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabileceğini belirten Sır, “Halk arasında bu operasyonun saç köklerini çoğaltmaya yönelik olduğunu düşünenler var. Saç ekiminde, kıl follikülleri çoğaltılamaz var olan kıl folliküllerinin yeri değiştirilir” açıklamasında bulundu.

Sır, kıl köklerinin alınacağı verici sahadaki kılların anatomisine bakıldığını belirterek kılların anatomisinin uygun olmaması ya da alıcı sahada çok fazla açıklık olması ve işlem sonrasında verici sahada çok fazla seyrekleşme olması durumunda yine saç ekiminden vazgeçildiğini ve hastaya medikal bir tedavi önerildiğini belirtti.

Saç dökülmesi aktif olan bir dönemde beklemek daha uygun

Sır, erkek tipi kelliğin genellikle 40'lı yaşlara doğru azaldığını ve nihai sonuca gelindiğini söyleyerek saç ekimi için bu yaşların beklenebileceği gibi daha erken dönemde de açıklık olan alanların kapatılmasının kişinin isteğine bağlı olarak yapıldığını ancak saç dökülmesi çok aktif dönemdeyse beklemenin daha doğru olacağını söyledi.

Kadınlar da saç ektirebilir

Halk arasında saç ekimi ile ilgili doğru bilinen yanlışlara da değinen Sır, “Saç ekimin sadece erkeklere uygulandığı düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir.” diyerek, kadınlarında günümüzde saç ekimi yaptırabileceğinin altını çizerek doğru bilinen yanlışları 6 madde de açıkladı:

Yazın saç ekimi yapılmaz: Kişiler işlem sonrası doktorunun talimatlarına uygun davranırsa her mevsim saç ekimi yapılabilir.

Tepe bölgesine saç ekilmez: Deneyimli doktorlar bu bölgeye de saç ekimi gerçekleştirebilir.

Ekilen saçları kısa kestirmemek gerekir: Ekilen saçlar sizin kendi saçınız olduğu için ve tamamen normal olacağı için istenen kısalıkta kestirilebilir.

Saçlar geriye taranmalı: Ekilen saçları istenen yöne taranabilir.

Saç ekimi bir kere yapılabilir: Hastanın verici sahası uygunsa gerekirse 2. Ya da 3. Seans işlem uygulanabilir.

Ekilen saçlar tamamen dökülebilir: Ekim sonrası şok dökülmeyi takiben işlem uygun ellerde ve merkezlerde yapılmışsa saçlarınız tekrardan çıkacak ve gür bir hal alacaktır.