Uzmanından son YKS uyarıları

Üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Hem yıllarca bu sınav için çalışan öğrenciler için hem de onların başarısını dört gözle bekleyen veliler için tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunan Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ayrıca bu yıl sınavla ilgili yapılan değişikliklere de değindi. Öğrencilerin baraj puanının kaldırılması sonucu “daha zor bir sınav olacak” düşüncesinin yanlış olduğunu aktaran Adil Kurt ayrıca TYT'de uzatılan süre ile ilgili, “çok büyük avantaj” dedi.

“TYT için tekrara gerek yok, AYT için kısa konu özetlerine bakılabilir”

Öncelikli olarak sınava kalan son birkaç günde öğrencilerin ders çalışmalarını yavaş yavaş azaltmaları gerektiğini söyleyen Adil Kurt özellikle TYT yerine AYT kısa konu tekrarının mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Kurt hem öğrencilere hem de velilere vermiş olduğu tavsiyelerde şunlara yer verdi:

“Bu sınav önceki yıllardan farklı olmayacak. Ayrıca bu sınavların temelinde sıralama olduğu için soruların zor ya da kolay olması hiç önemli değil. Bu nedenle adaylarımız kalan zaman içerisinde daha önce girdikleri sınavlarda çözemediği soruların çözüm videolarını mutlaka izlemeliler. Eksik olduğu noktaları böyle tamamlamalılar. TYT için tekrar yapmalarına gerek yok. AYT bilgiye dayalı olduğu için kısa konu tekrarı yapabilirler. Cumartesi gününe kadar adaylar çalışmalarını yavaş yavaş azaltsınlar. Mutlaka cuma günü gireceği okullara gidip bakarak önden neresi olduğunu görsünler. Veliler öğrencinin kaygısı arttırılmamak için sınavla ilgili sohbetlerden kaçınmalı” dedi.

“Baraj kaldırıldı sınav zorlaştı” algısı yanlış

Bu yıl üniversitesine sınavına ilişkin değişiklikler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurt, baraj puanının kaldırılmasının sonucu olarak daha zor bir sınav olacağı düşüncesinin geçersiz olduğunu söyledi. Kurt, “Baraj puanı kaldırıldı fakat tıp, mühendislik gibi baraj puanları aynı kalıyor. Öğrencilerimiz ‘baraj puanı kaldırıldı, sınava giren öğrenci arttı, sınav soruları çok zor olacak.' Algısına kapılamamalı. 2022 YKS geçmiş sınavlardan farklı değil. Her sene sınavların belli bir formatı vardır. Geçen yıl matematik zordu belki bu sene Türkçe zor olabilir. Hangi dersin zor olduğu bilemiyoruz. Öğrenci sınava girdiğinde sınavın zor ya da kolay olduğunu düşünmeksizin en fazla neti yapacak şekilde sınavı iyi yönetmesi gerekiyor. Eğer Türkçe bölümünde üst üste 3-4 soru yapamadığında bilsin ki bu bölüm zordur ama sadece ona değil tüm Türkiye'de sınava giren herkese zordur. Dolayısıyla netlerle değil yüzdelik dilim sınavın zor ya da kolay olmasını etkilememektedir” dedi.

“Sürenin uzaması çok büyük avantaj oldu”

Kurt sözlerine şöyle devam etti; “TYT'de sürenin 165 dakikaya çıkmasının öğrenciye çok büyük bir avantajı olacak. Sayısal alandan sınava giren öğrenciler matematik, fen ve Türkçe'den soru çözüyor ancak diğer bölümlere zamanları kalmıyordu. Şimdi bu şansa sahipler. 1 tarih sorusu ile 1 matematik sorusu eş değerdedir. Örneğin bir öğrenci 35 matematik sorusu yapar 5 tane daha zor soruyu yapmak yerine gidip tarih sorusu yaparak 40 nete ulaşabilir. Ya da diğer alanlardan soru çözerek de netini arttırmış olur. 165 dakika çok önemli bir avantajdır. Bu avantajı iyi kullanırsa adaylarımız sınavda çalışmalarının karşılığı olan başarıyı almış olurlar.”

Eski TYT puanı ile bu yıl son kez YKS başvurusu yapılacak

Kurt ayrıca bir önceki yılın TYT puanı ile YKS başvurusu imkanının bu sene son kez uygulanacağını hatırlatarak, “TYT'de 200 puan üzeri net alan öğrenciler, YKS'ye başvurma şartı ile TYT puanını kullanabiliyordu. Ancak bu son kez uygulanacak. ÖSYM'nin kararına göre 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak” dedi.

“Bu sene Türkçe zor olabilir”

Sürenin uzatılmasına eş değer olarak bu sene Türkçe dersinin biraz daha zor olabileceğini ifade eden Kurt, “Soruların zorluk dereceleri her yıl değişebiliyor. Geçen yıl matematik zordu önümüzdeki yıllarda fizik veya biyoloji de zor olabilir. Ama bu yıl sınav süresinin uzatılması ile paralel olarak Türkçe'de okuma soruları artabilir ve Türkçe zor olabilir. Öğrencilerimiz paniğe kapılmadan sınavı bitirmelidir. Sınavı iyi yönetmek gerekiyor. TYT'nin temel prensibi soruları doğru okuyabilmek ve soru içerisindeki tüm bilgileri doğru kullanabilmektir. Ancak AYT'de bilimsel bilgi gerekiyor. Her dersteki terimlerin ne anlama geldiğini o bilgileri nasıl kullanacağını bilimsel yorum kullanarak yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Her yıl derslerin zorluk oranları değişiyor”

ÖSYM verilerine göre yıl bazında YKS'de derslerin zorluk dereceleri ile ilgili de yorumlarını aktaran Kurt, “TYT sorularında zaman zaman bazı dersler zor bazı dersler ise kolay soruluyor. Türkçe sınavı 2018,2019 ve 2020 yılında belli bir düzenle gitmiş 2021 yılında daha da kolaylaşmıştır. Matematikte ise 2021 yılında daha zor bir sınav olmuş. Fen sorularının 2018'de kolay, 2019'da zor, sonraki yıllarda ise biraz daha kolaylaştığı gözleniyor. Öte yandan geçen yıl hem TYT'de hem AYT'de bütün derslerin içerisinde matematik dersi daha zor olmuş ve grafik de daha aşağıya doğru inmiştir. O yüzden sınavı belirleyen matematik olmuştur. Grafiklere baktığımızda öğrenciler hangi derste ne sorulacağını düşünmeksizin en fazla neti çıkarma çalışsınlar” diyerek sözlerini tamamladı.