Uzmanından uyarı: 'Çocuklukta fark edilmeyen ağız ve diş yaralanmaları ileriyi etkileyebilir'

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekilirken uzmanlar, sabah ve akşam diş fırçalamada sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Başhekimliği görevini sürdüren Diş Hekimi Zeynep Bulut da hastanede gerçekleştirilen tedavilere ilişkin bilgi verirken, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Bulut, çocuk ve yetişkinlere yönelik birçok tedavinin hastanede başarıyla yapıldığını anlatırken küçük yaşlarda yaşanan ve önemsenmeyen kazaların ilerisi için ciddi sorunlar oluşturabileceğini vurguladı. Bulut, yaz aylarında çocukların daha hareketli olabildiğini ifade ederken yaşanabilecek yaralanmalara karşı ailelerin çocuklarının ağız ve çene bölgelerini ara ara kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

“Fark edilmezse ileriye dönük ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz"

Ağız ve diş temizliğinin sağlanmasının oluşabilecek birçok problemin önüne geçeceğini ifade eden Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Başhekimliği görevini sürdüren Diş Hekimi Zeynep Bulut, hastanede uygulanan tedaviler hakkında bilgi verirken, “Diş hekimliğinin hemen hemen tüm branşlarında vatandaşlarımıza hizmet verebilmekteyiz. Ayda yaklaşık 50 bin hasta kapasitemiz var. Çocukların özellikle gelişim, ergenlik çağındaki yaşadıkları travmalar sonucunda ileriye dönük dişlerde fark edilmeyen kist, tümör, kırık, çene kırığı gibi durumlarda biz burada hem restoratif hem çene cerrahisi birimlerinde bunların tedavilerini pedodonti birimimizde gerçekleştiriyoruz. Travma sonucu, mesela fark edilmiyor, oyuncak çarpmış, anne çocukla oynarken kolu çarpmış bu durumlarda dahi bazen fark edilmezse ileriye dönük kronik bir kist oluşumuyla birlikte ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu vesileyle de söylemiş olalım yaz tatili geliyor, düşme, çarpma, mesela arkadaşının kafası, kolu çarptı. Bunlarda mutlaka ailelere haber versinler. Ailelerimizde çocukların ağzını, çene bölgesini, ağız bölgesindeki yumuşak dokuyu ara ara lütfen kontrol etsinler. Sadece bakım, temizlik anlamında demiyorum, gerçekten fark edilmeyen bazı problemleri o an tespit edebilirler ve hiç büyümeden sorun burada çözülebilir. Özellikle sabah kalkınca hiçbir şey yemeden diş fırçalamak bir de akşam yatarken fırçalayıp yatmak çok önemli" dedi.

"Türkiye'nin dört bir tarafından hasta başvurumuz var”

Hastanede engelli bireylere yönelik uygulanan tedaviler hakkında konuşan Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Zihinsel engelli bireylerimiz gerçekten çok özel hastalarımız. Ağrılarını, ağrılarının kaynaklarını ifade edemiyorlar ve ağrı eşikleri çok düşük, beraberinde sistemik rahatsızlıkları da çok fazla. Engelliler Haftası vesilesiyle duyurmuş olalım; bize başvurdukları takdirde hiçbir randevu almadan direkt çene cerrahisi kliniğimizde işlemler en kısa sürede yapılıyor. Bu hastalarımıza çok özel bir yaklaşım gerekiyor, tıbbi tedavinin önemi kadar onlarla ve de aileleriyle kurulan iletişimin çok büyük önemi var. Daha duyarlı ve özenli bir yaklaşım gerektiriyor. Yaklaşık 200-250 civarında hastamızın genel anestezi altında tedavilerini yapabiliyoruz. İleri cerrahi müdahale gerektiren çene, ağız ve diş bölgesini ilgilendiren vakalarında ameliyatları lokal ve genel ameliyathanelerimizde uyutularak ve yataklı servis hizmetiyle birlikte yapılabilmekte. Bu açıdan aslında ciddi bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyorum çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından hasta başvurumuz var”

“Oğlum serebral palsi tanılı, genel anestezi altında işlem yapıldı"

Oğlunun tedavisi için Avcılar'dan Okmeydanı'na geldiğini anlatan Elif Altunbulak, “Oğlum serebral palsi tanılı, yürüyemiyor. Hassasiyeti olduğu için ağzını açıp muayene olmadığı için genel anestezi altında işlem yapıldı. Şu an için uyutularak 4 tane çekim ve 2 tane dolgu yapıldı, şimdilik memnunuz. Geçen yaz özel bir poliklinikte 6 tane dolgu yaptırdık, hepsi eridi ve döküldü. Tekrar ikinci bir işlem için buraya başvurduk tamamen ücretsiz olması ve devlete bağlı olması açısından burayı tercih ettik. 6 ayda bir kontrole gelinecek, onun dışında bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

“Batman'dan tedavi için İstanbul'a geldim"

Ameliyat için Batman'dan İstanbul'a geldiğini ifade eden 37 yaşında Hamza Genç, “Batman'da özel bir kliniğe dişlerimi yaptırmak için müracaat ettim. Orada film çekildi ve üst çenemde bir kist olduğu söylendi, tabi korktuk. Tümör olduğu düşüncesi de vardı, başka kliniklere başvuru yaptım. Aynısını söylediler, sağ olsun Burcu Yıldırım Hoca'mıza filmlerimizi mail olarak gönderdik. O da ‘Ben bu hastayı alabilirim, ameliyatı yapabilirim' dedi, davet etti. Bana çok büyük bir güven verdi, dolayısıyla ben ameliyat kararını verdim” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Yunus Emre Öztaş - Alperen Baran Metecan

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