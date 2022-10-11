Uzmanından uyarı: 'Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi'

Türkiye'de mevsim geçişleri ile birlikte düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin ‘kronik hasta' olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

“Kovid-19 hayatımızda solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır”

ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Artık tüm dünya olarak kovid-19 sayfasını kapattık diye düşünüyorum. Kovid-19 sayfasını kapatmış olmamamız bizim viral enfeksiyonlar sayfasını kapatmış olmamız anlamına gelmiyor. Kovid-19 bundan sonra bizim hayatımızda bir solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır. Aynı zamanda bizim grip diye adlandırdığımız ve eylül ayından sonra başlayan çok ciddi salgınlarla, kimi zaman domuz gribi, kimi zaman ise kuş gribi adı altında da farklı varyasyonlar ile aynen kovid-19'da da gördüğümüz grip virüsü de varyasyon geçirerek, çeşitli şekilde karşımıza çıkan grip dönemine başladık” dedi.

Selim Kuşcu







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