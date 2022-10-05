Uzmanından uyarı: 'Hava değişiklikleri kadınları daha çok etkiliyor'

Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Uzm. Kinik Psikolog Dilek Memnun hava değişimlerinin insanlar üzerinde oluşturduğu etkilere ilişkin bilgi verirken, tavsiyelerde bulundu.

Hava değişimlerinin bireylere etkilerine yönelik konuşan Uzm. Kinik Psikolog Dilek Memnun, “Bu mevsim değişikliklerinde ruh halimiz, duygu durumumuzda değişiklikler olabiliyor. Yapılan araştırmalarda erkeklerin yüzde 14, kadınların yüzde 28 oranında bir etkilenmeye sahip oldukları ortaya konulmuş. Dolayısıyla kadınların daha çok etkilendiğini görebiliyoruz. Yaz aylarında kendimizi daha çok dışarı atarız, daha enerjik, zinde hissederiz. Kış aylarında da kendimizi kapatırız. Dolayısıyla hava değişimlerinin psikolojik etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bize mutluluk, canlılık, enerji hissi veren serotonin hormonumuzda güneşle birlikte doğru orantılı yükselebilen bir hormondur. Güneş ışığının azalmasıyla bunun salgılanması da azalabilmektedir. Enerji düşüklüğü, mutsuzluk oluşturan, depresyona kadar götürebilecek etkisi olabilmektedir. Bunlardan farklı olarak hava değişimleriyle birlikte kimisi elbette daha çok etkileniyor kimisi daha az etkileniyor. Kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca eylül ve nisan aylarında gördüğümüz mevsimsel depresyonlar da sık görülmektedir. Eğer mutsuzluk, enerji kaybı, halsizlik, uyku bozukluğu, iştah kaybı gibi semptomlar eğer 2 haftadan fazla devam ediyorsa bir destek almakta fayda olacaktır" şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



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