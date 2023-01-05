Uzmanından 'XBB.1.5' açıklaması: 'Kolay bulaşan ve antikorlardan kaçan bir varyant'

2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında Omicron varyantının mutasyona uğramış yeni versiyonu olarak ifade edilen XBB.1.5 varyantı ABD'de ve İngiltere'deki rakamlarıyla tüm dünyada tedirginliğe neden oldu. Dünya ülkeleri yeni varyanta karşı endişe taşırken uzmanlar da önemli uyarılarda bulundu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın da yeni varyanta ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, yeni varyantın daha önceden hastalanmaya bağlı olarak oluşan bağışıklığı yendiğini ve bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirtti.

“Daha kolay bulaşabilen bir yapıya sahip"

Covid-19'un yeni varyantı XBB.1.5'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, “Covid ile 3 yıl önce tanıştık ve tanıştığımızdan bu yana pek çok varyantla karşılaştık. Sonuçta virüsler de varlıklarını devam ettirebilmek için çoğalmaları sırasında kendi yapılarında değişiklikler yapıyorlar. Bazıları bizim açımızdan bunların olumlu hataları oluyor, bazıları olumsuz oluyor. Şu anki varyant da XBB.1.5 Omicron'un aslında bir alt varyantı, biraz daha kolay bulaşabilen bir yapıya sahip. Diğer varyantlara göre kolay bulaşmasıyla beraber, bir de antikorlardan kaçan bir varyant. Bu ne demek; daha önce covid ile karşılaşmış, geçirmiş ve ya aşı olmuş kişilerde de hastalık oluşturabilecek olan bir varyant. Şu anki verilere göre, daha önce bu varyantla karşılaşmış ülkelerin durumlarına bakılırsa sayıca biraz vakalar artıyor ama hastaneye yatış oranlarında ciddi bir artış yok. Bir miktar artış var ama bu henüz endişe verici bir düzeyde değil. Klinik olarak biraz daha öksürük baskın ama onun dışında sadece kliniğine bakarak öksürük var bu XBB.1.5'tir tabi ki diyemeyiz. Ama diğer varyantlara göre biraz daha öksürük baskın. Aşılar hücresel sistemi de aktive ettikleri için mutlaka yine de koruyucu oluyorlar. ABD'de geçen haftaya göre bu hafta olgu sayılarında ciddi bir artış var. Yüzde 40'ı geçmiş durumda ve dünyada sadece ABD'de değil 70'den fazla ülkede de benzer şekilde bu varyantta bir artış var. Bu zaten Covid ile karşılaştığımız 3 ‘üncü yılımız olacak. İlk 2 yılda ocak ayında covidin pik yaptığını gördük yine bu sene de muhtemelen ocak ayında piki Kuzey Yarım Küre'de göreceğiz” şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



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