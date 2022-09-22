Uzmanından yatırımcılara tavsiye: 'Altın almanın tam zamanı'

Kırıkkale'de 30 yıldır kuyumculuk yapan Metin Akçalı, altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek, yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu. Akçalı, yatırımcıların uzun vadede de altın almaları durumunda kazançlı çıkacağını söyledi.
Önemli satır başları
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"Fiyatı gerilediği için de altın gümüş alınabilir"
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"Gümüş de altın eş değerinde bir yatırım aracıdır"
Hasan Ay
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