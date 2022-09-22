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Uzmanından yatırımcılara tavsiye: 'Altın almanın tam zamanı'

Uzmanından yatırımcılara tavsiye: 'Altın almanın tam zamanı'
Uzmanından yatırımcılara tavsiye: 'Altın almanın tam zamanı'

Gram altının bin liranın altına gerilemesi üzerine, kuyumcularda hareketlilik başladı. Kırıkkale'de kuyumculuk yapan uzman isim yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu.

Uzmanından yatırımcılara tavsiye: 'Altın almanın tam zamanı' - Tıkla İzle

Kırıkkale'de 30 yıldır kuyumculuk yapan Metin Akçalı, altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek, yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu. Akçalı, yatırımcıların uzun vadede de altın almaları durumunda kazançlı çıkacağını söyledi.

Önemli satır başları

  • "Fiyatı gerilediği için de altın gümüş alınabilir"
     
  • "Gümüş de altın eş değerinde bir yatırım aracıdır"
     

Hasan Ay
 

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