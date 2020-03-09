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Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor

Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor
Uzmanlar korona virüsüne karşı ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor

Alman Robert Koch Enstitüsü dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı en önemli önlem olarak ellerin sıkça yıkanmasını önerirken, Avrupalıların el yıkama konusunu önemsemedikleri ortaya çıktı.

Statista araştırma kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupalıların tuvaletten sonra bile ellerini sabunla yıkamayı önemsemedikleri belirlendi. Tuvaletten sonra elleri yıkamaya en çok dikkat eden ülkelerin başında yüzde 94 oranı ile Türkiye'nin geldiği araştırmada, yüzde 50 ile Hollanda son sırada yer aldı.

Tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı olan ülkeler sıralamasında Balkan ülkelerinden Bosna Hersek ikinci sırada, Sırbistan üçüncü sırada yer alırken, son sıralarda ise yüzde 57 ile İtalya, yüzde 61 ile Portekiz, yüzde 63 ile Fransa ve yüzde 63 ile Rusya yer aldı. Hollanda da yüzde 50 ile son sırada bulunuyor.

Mehmet Koca

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