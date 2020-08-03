Uzmanlar, ScienceUp'ın yeni sayısında ‘Biyoterör'ü konuştu

Türkiye'nin yeni bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUP Ağustos sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin dördüncü sayısında koronavirüs salgını sonrası dünyada en çok konuşulan ‘Biyoterör2 konusu uzmanların görüşleriyle her açıdan masaya yatırıldı.

ScienceUP bu ay ‘Biyoterör' başlığı ile okuyucuyla buluştu. Giderek büyüyen bir tehdit olarak görülen biyoterörizm korunmasız kitleler için her geçen gün artan bir risk olduğunun altı çizildi. Adli Bilimciler Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın ScienceUP için yanıtladı.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi eğitim çevrelerinde çok konuşulan öğrenci merkezli eğitimin başarılı olup olamadığı konusundaki düşüncelerini derginin yeni sayısı için yazdı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de tsunami tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki tsunami riskini anlattı.

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan bir bilgisayar oyununu artık ABD'li doktorlar tedavi için reçetelerine yazabilecekler. Bilgisayar oyunlarının tedavide alternatif olarak önerilmesi nasıl değerlendiriliyor? Dijital yaşam üzerine çalışan, sanal ortamın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran bilişimci Orhan Toker ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gresa Çarkaxhiu Bulut konuyu ScienceUp için değerlendirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıları ve neyi amaçladığını Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal yeni sayı için yazdı.

Dergide yer alan diğer konular şu şekilde;

Sütün insan için gerekli olup olmadığı tartışılmaya başladı. Süt yararlı mı yararsız mı? Gürkan Akgüneş yazdı.Gece yarısından itibaren başlayan açlık ile ameliyattan sadece iki saat önce başlatılan açlık arasında bir fark yok mu? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programından Hatice Aslanoğlu araştırdı. Dünya ısınıyor. Hava olayları şiddetleniyor. Her yıl ortalama sıcaklıkta 1.5 derecelik artış geri dönülemez hasarlara neden olacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel iklim değişikliğinin insanoğlunun gündeminde neden büyük yer bulmadığını yazdı.

İzmir Kuş Cenneti'ndeki kuluçka adası dalga erozyonuyla yok olmaya başlamıştı. Yapay kuluçka adasıyla Akdeniz'de yaşayan flamingo ailesi her yıl artan sayıda yeniden İzmir'de çoğalmaya başladı. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Ekolog, Koruma Biyoloğu Doç. Dr. Ortaç Onmuş yapay kuluçka adasını anlattı.

Koronavirüs imaja bakış açımızı nasıl etkiledi? Makyajsız ve pijamalı olarak evlerimize kapandık. Online alışveriş yapanlar oldu ama pek çok insan sadeleşmeyi tercih etti. Peki bundan sonra ne olacak? İmaj ve itibar kavramları değişecek mi? İmaj ve İletişim Danışmanı Özlem Çakır bu soruları yanıtladı.

Kendisi de koronavirüse yakalanan ve iyileşen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı COVID- 19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hastalıkla mücadeleyi ve kendi deneyimini anlattı.

Dijital medyanın çocuklarda sosyalleşme iletişim aracı olmasıyla ilgili olarak Meltem Acar Yücesoy'un sorularını İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç yanıtladı.

Hangisinden ödün verelim? Koronavirüs döneminde dijital işlemlerde çalışanların ve vatandaşların paylaştığı verilerin akıbeti ne olacak? Teknoloji yazarı Cem Sünbül yazdı.

Koronavirüs salgını sinema sektörünü de derinden etkiledi. Setler koronavirüs önlemlerine göre düzenlendi. Efekt kullanımı arttı, değişen dünyaya uygun senaryolarda öpüşmek, bara gitmek, uçağa binmek gibi bölümler kaldırıldı. Peki film sektörü bu işe ne diyor, ne izleyeceğiz, ne kadarı izleyiciyi mutlu edecek? Yönetmen-senarist Raşit Çelikezer, senarist Barış Erdoğan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran yanıtladı.

Kentlerdeki değişimin, mimari ve peyzajın kedilerin yaşamına etkisini Hakan Aytekin yazdı. Aylık bilim kültür ve düşünce dergisi ScienceUP, dergilik uygulamalarında, online (çevrimiçi) platformlarda, dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı global indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi ve Karton Media'ya ait.