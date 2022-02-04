Uzmanlar, Türkiye'de kanser cerrahisinde gelinen noktayı anlattı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Tilki, Kanser tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tilki, “Kanser cerrahisine güncel yaklaşımlar biraz daha teknolojiye kaydı. Önceden yapılan büyük ameliyatlar biraz daha küçüldü. Hastalara verilen ameliyat zahmetleri biraz daha azaldı. Cerrahi sonuçları da eski sonuçlara göre daha da iyileşti. Günümüzdeki yaklaşımları genelde robotik cerrahi kaymaya devam ediyor” dedi.

“Yurt dışından ülkemize kanser cerrahisine özellikle insanlar akın akın gelmekte”

Metin Tilki, kanser hastalığında Türkiye'nin gelişen güçlü sağlık alt yapısına değinerek Yurt dışından Türkiye'ye kanser cerrahisi tedavisi için insanların akın akın geldiğini bildirdi. Tilki, “Eskiden kanser olan durumlara uygun olan hastalar, kanser cerrahisi için yurt dışına giderlerdi. Fakat günümüzde yurt dışına giden hasta sayısı çok azaldı. Hatta tam tersine döndü. Yurt dışından ülkemize kanser cerrahisine özellikle insanlar akın akın gelmekte. Ülkemiz şu anda kanser cerrahisinde, dünyadaki uygar ülkelerle yarışır durumda” ifadelerini kullandı.

“Kanser yaş ortalaması maalesef gittikçe düşüyor”

Kanser yaş ortalamalarının düştüğüne belirten Tilki, “Genelde kanser, yaş ortalamaları, 60-65 civarında ama günümüzde gittikçe maalesef bu yaş ortalaması düşüyor. Kanserleri artık 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda ki erişkinlerde maalesef artık görebiliyoruz. Bizim ilgi alanımız genelde sindirim sistemiyle ilgili olan kanserler. Sindirim sistemi ile ilgili kanserlerin genelde görülme yaşı 60-65 civarında. Ama dediğim gibi artık yavaş yavaş kanser yaşı kayıyor. Özellikle bağırsak kanserlerinde, aile hikayesi olanlarda özellikle yaş ortalaması maalesef düşüyor“ diye konuştu.

“Hastalarımızın ciddi tedavilerde devlet sektörüne yönelmelerini tavsiye ederim”

Hastalara tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Metin Tilki, “Kanser cerrahisinde, özellikle devlet sektöründe, devlet kuruluşları bu konudaki tecrübeleri birikimleri gayet iyi durumda. Ben hastalarımızın daha çok ciddi ameliyatlarda, ciddi tedavilerde devlet sektörüne yönelmelerini tavsiye ederim” açıklamasında bulundu.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

