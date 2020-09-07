Uzmanlar uyardı: 'Covid-19 kanser tedavisine engel değil'

Kemoterapi Merkezi sorumlu hekimi Onkoloji Uzmanı Dr. Yakup Ergün, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti alan hastaların tedavileri eksiksiz bir şekilde devam etmektedir. Hastalarımızın tedavilerine Covid-19 semptomları açısından değerlendirilerek başlanmaktadır. Aynı gün içerisinde gerekli tetkikleri yapılarak kemoterapileri uygulanmaktadır. Bu durum özellikle il dışından gelen hastalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kemoterapi merkezimizin hastanemiz ana binasından ayrı izole bir yerde olması, pandemi sürecinde temas riskini azaltması açısından da önem arz etmektedir. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; Covid-19 pandemisi kanser tedavisi için bir engel değildir. Ancak hastalarımızın bazı konulara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir; maskesiz dışarıya çıkılmamalı, maskenin ağız ve burunu kapadığından emin olunmalıdır. Hastaneye gelirken ve giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, kullanmaları gerekiyor ise de mutlaka maske takmaları mesafe ve el hijyeni kuralına uymaları gerekmektedir. Ayrıca; sağlıklı ve dengeli beslenme, evde fiziksel aktivite ve düzenli uykunun birlikte uygulanmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiği unutulmamalıdır” dedi.

Osman Arslan

