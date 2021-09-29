Uzmanlar uyardı...Dördüncü dalga kapıda...

Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, Kovid-19 aşısının önemi ve virüsten korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 pandemisi ile ilgili korunma tedbirlerinin sosyal ve ekonomik nedenlerle gevşetildiğini ancak Türkiye'de ve dünyadaki pandeminin henüz bitmediğini belirten Kılıç, "Virüste gelişen yeni mutasyonlar özellikle hint mutasyonu (delta) ve birlikte olduğu hint plus mutasyonu ve gelişen diğer mutasyonların yurdumuzda da görülmektedir. Yeterli koruma önlemleri alınmadığı ve devam ettirilmediği taktirde Kovid-19 pandemisinin 4. atağının ekim ile kasım 2021 aylarında yaşanması kaçınılmazdır" dedi.

Aşı uygulamalarının Türkiye'nin 81 ilinde hızla devam ettiğini belirten Erol Kılıç, pandemi zincirinin kırılması için toplumun yüzde 67'den fazlasına aşı yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kılıç, koruyucu önlemlerin gevşetilmeden toplumun tamamı tarafından katı şekilde uygulanması ve devam ettirilmesinin Kovid-19 pandemisinin yok edilmesi için zorunlu olduğunu belirterek:

"Sonuç olarak gelişebilecek pandemik atakların sonlandırılması, toplumun büyük bir kısmının aşılanmasıyla, 2 metre sosyal mesafe uyumu ile, el ve beden hijyeni ve maske kullanımına uyulmasıyla mümkün olacaktır.

Kalabalık topluluklar içine girilmemesi, toplu taşımaların kontrollü kullanılması, toplumun kullandığı dar alanların havalandırılmadan kullanılmaması, her kişinin potansiyel Kovid-19 hastası olabileceği veya asemptomatik hasta olabileceği düşünülerek yakın ilişkilerin sınırlandırılması, ellerin yüze göze götürülmeden yıkanması, dezenfekte edilmesi önemini hala korumaktadır. Pandeminin devam edip etmeyeceği bizlerin korunma önlemlerini uygulayıp uygulamadığımıza ve bu bilince sahip olmamıza bağlıdır" dedi.

Aşının virüsle efekte olunmasına tamamen engel olamadığına da dikkat çeken Kılıç, "Virüs aşılı da olsak bulaşmaya ve hastalık yapmaya devam edebilir. Ancak aşılanma, hastalık geçirilse bile hastaneye ve yoğun bakıma yatma hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır geçirilme durumunu engelleyecektir.

Pandeminin sona ermesi için gereken yüzde 60 - yüzde 70 toplum bağışıklığına ulaşılması ancak aşıyla mümkündür. Antikor yanıtımız oluşsa da toplumun büyük çoğunluğu bağışık olana kadar yani pandemi sona erene kadar koruyucu önlemlere büyük bir titizlikle devam etmemiz gerekmektedir'' diye konuştu.

Süleyman Aydın



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