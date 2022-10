Uzmanlar uyarıyor: 'Gayrimenkul almak isteyenler elini çabuk tutsun'

Gayrimenkul sektöründe son bir yılda tırmanan fiyatlar durağan döneme girdi. Ancak uzmanlar fiyatların yeni yıl ile birlikte maliyetlerin artmasıyla orantılı olarak artışa geçmesini beklediklerini dile getirdi. CB Ena gayrimenkul açılışında konuyla ilgili açıklama yapan Ena Gayrimenkul ortakları Tayfun Yazıcı ve Ömer Şahmahmutoğlu, vatandaşlara yatırım konusunda tavsiyelerde bulundu. Şahmahmutoğlu, fiyatların yeni yıl ile birlikte yükselmesini beklediklerini belirterek, "Emlak sektöründe maliyetlerin yükselmesiyle birlikte fiyatlar yükseliyor.

Ocak ayından itibaren asgari ücretlerin yükselmesiyle birlikte maliyetlere yansıyacağı için fiyatların düşmesinden söz edemeyiz, fiyatlar yine yükselecek. Ancak parasız iş yapan firmalar elinde bulunanları satamadığı için sıkışarak ucuza satabilir. Sadece gayrimenkullerin düşmesi zor. Bugün alan her zaman kazanır. Zengin olan insanlar her zaman gayrimenkul ile zengin olmuşlardır, çünkü gayrimenkul her zaman üstüne koyar" dedi.

Türkiye'de en çok yatırımı İran vatandaşları yapıyor

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe en çok yatırımı İran vatandaşlarının yaptığını belirten Şahmahmutoğlu, "Yaklaşık iki senedir yabancı satışımız bulunuyor. Bunlardan en fazla alımı yapan İran vatandaşlarıydı ancak şu an ülkelerinde iç karışıklık olduğu için bu tarafa para getiremiyorlar. Ama şu anda Rus vatandaşları çok yoğun şekilde alım yapıyorlar ama onların da geçici bir süre olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

