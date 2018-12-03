Uzmanlar, uzun kış gecelerinde daha dikkatli olunmasını önerdi

“Güneş ışığı azalınca eksilen D vitamini daha çok yeme isteği doğuruyor”

İnsanların kış aylarında yaz aylarına göre daha çok yeme iştahı olduğunu bunun da en önemli sebeplerinden birinin kışın etkisi azalan güneş ışığı olduğunu kaydeden Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, “Bunun yanında uzun kış geceleri daha çok evde hareketsiz bir şekilde geçtiği için kilo alımı daha çok oluyor. Yine kışın etkisiyle vücudumuzda sentezlenen kolesistokin hormonu doygunluğa ulaşacağı yerde onda da düşüş oluyor ve kişi yeterli miktarda yemek yemesine rağmen kendisini aç hissediyor ve daha fazla yemek yiyor. Bu da aşırı kilo almaya neden oluyor” diyerek kilosu fazla olan herkesin kışın daha dikkatli olmasını önerdi.

Kış mevsiminin biyolojik etkilerinin yanında kişiler üzerinde psikolojik etkileri olduğunu da belirten Diyetisyen Uzun, “Normalde hava sıcakken dışarıda gezen insanlarımız hava soğuduğu için yaklaşık 14-15 saatini evde televizyon başında geçiriyor. Bir de arada yenilen ikram ve aperatif tarzı yiyecekler hareketsizliğe eklenince kilo almak kaçınılmaz hale geliyor. Kışın alınan kilolar kışlık kıyafetlerle çok ortaya çıkmasa da yazın her şey daha net ortaya çıkıyor. Bu nedenle güzellik uğruna değil sağlık için herkesin kışın beslenmesine daha çok özen göstermesini ve kesinlikle ölçüyü kaçırmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

İbrahim Kılınç

