Uzmanlardan deli bal uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) iş birliği ile düzenlenen “Orman Gülü Çalıştayı” geçtiğimiz günlerde KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı. Çalıştayda, orman gülü balı ve deli balın sosyo-ekonomik, apiterapötik ve karakterizasyonu ile ilgili konular ilk kez ele alınıp tartışılırken gündeme, alınan orman gülü bitkisi ve balı ile ilgili tartışılan konular ve öneriler doğrultusunda hazırlanan ortak rapor katılımcılarla okundu.

Raporda dünyada orman gülü türlerinden üç türünün Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak bulunduğu belirtilerek Mayıs-Haziran aylarında açan Komar çiçeği ve Zifin çiçeğinden beslenen arıların ürettiği balların zaman zaman toksik özellikler taşıdığı, toksik özelliğe sahip orman gülü ballarının deli bal olarak adlandırıldığı kaydedildi. Deli Balın üretim potansiyelinin yüzde 95 oranda Türkiye'de Karadeniz Bölgesinde bulunduğu ve literatürdeki zehirlenme vakalarının çoğunun bu bölge ballarından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, mevcut durumda deli bal olarak ifade edilen orman gülü balının 'Grayanotoksin' içeriği nedeniyle gıda olarak piyasaya arzının yasak olduğu hatırlatılarak hangi balın orman gülü balı, hangi balın deli bal olduğu hususunun tespiti için polen analizleri ile baldaki toksinlerin tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.

"Karadeniz Bölgesi'nde bal zehirlenme vakalarına sıkça rastlanılıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, Karadeniz Bölgesinde bal zehirlenme vakalarına sıkça rastlanıldığına dikkat çekerek “Komar çiçekleriyle beslenen arılar komar çiçeklerde üretilen ballarda Grayanotoksin dediğimiz toksin oluyor ve bu toksin insanları zehirleyebiliyor” dedi.

Bekir Koca



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