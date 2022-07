Uzmanlardan kenelerin evcil hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı

İnsanların ilkbahar ve yaz aylarında kenelerin olduğu ormanlık alanlar, park ve bahçelerde vakit geçirmesi ile vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandı. KKKA virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'un yanı sıra farklı bölgelerde de görülen vakalar insanları tedirgin etti. Yabani hayvanların yanı sıra evcil hayvanların da keneyi bir bölgeden başka bir bölgeye taşıma riskine karşı uzmanlar uyardı. Veteriner Hekim Fatih Koç, evcil hayvanlarını yeşillik alanlarda, ormanlık bölgelerde gezdirenlerin keneye karşı daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Koç, eve dönüşlerde insanların vücudunda kene olup olmadığı yönünde yaptığı kontrolü beslediği evcil hayvanına da yapması gerektiğini söyledi. Evcil hayvanların 1-2 ay arayla aşılanması gerektiğini belirten Koç, “Kedi ve köpeklerini dışarıda gezdirdiklerinde kene taşıma ihtimalleri olabilir. Bu amaçla onların iç dış parazitlerini yapmalarını ve kontrollerini yapmalarını öneririm. Kene taşıyıcıdır. Bakteri ve virüsleri taşırlar. Bu sebepten dolayı hem sevimli dostlarımıza hem de bizlere çok büyük zararlar verebiliyor” dedi.

Evcil hayvanlara gezinti yaptırıldıktan sonra eve dönüldüğünde mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Koç, “Bahçe ve mesire alanlarında sevimli dostlarımızla gezinti yaptığımızda eve döndüğümüzde onların üzerinde, kendi üzerimizde, giysilerimizde kene olmuş olabilir. Bunları evimize taşıyor olabiliriz. Bu vesileyle sevdiğimiz dostlarımıza, eşimize, dostumuza zarar veriyor olabiliriz. Bu vesileyle hem onların kontrolünü hem de kendi kontrolümüzü yaparak koruma önlemini almış olabiliriz” diye konuştu.

Kenenin olduğu her yerde risk olduğuna dikkat çeken Koç, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ilk önce Kırım'da görülmüştür. Bu işin Tokat'la, Yozgat'la alakası yok. Kenenin olduğu her yerde bu hastalık olabilir. İspanya'da binlerce insanın ölümüne sebep olmuş bir hastalık. Kene öldürücü değildir. Kenenin taşıdığı virüsler öldürücüdür. Bu vesileyle her kene de potansiyel bir mikrop taşıyıcı diyebiliriz. Bu sebepten dolayı da kendi kontrolümüzü yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Nurhan İçmez

İLGİLİ HABER Keneden bir kişi daha hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER Vücuduna yapışan kene acil serviste çıkarıldı