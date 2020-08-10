Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Diyetisyen Dilara Koçak, tatilde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Ateş Kara, korona virüse karşı önlem alınmasına devam edilmesi gerektiğini belirterek, normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin elden bırakılmamasını söyledi. Kara, "Tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaş kaynağı olarak hastalıklara davetiye çıkarır. Kalabalık ortamlarda klima kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınalım. Tatil bölgesi veya tesis seçerken korona virüs ile ilgili tedbirleri uygulayan yerler tercih edilmeli. Bunların dışında tabi ki bağışıklık sistemimiz çok önemli. Bağışıklığımızı güçlü tutmaya sürekli devam etmeliyiz. Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2.5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da beslenmenizden eksik etmeyin. Bunlardan en güçlüsü propolis ve arısütü, ayrıca günlük beslenmede kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan gibi gıdalar ihmal edilmemeli” dedi.