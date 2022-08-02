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Uzmanlardan sıcak hava uyarısı!

Uzmanlardan sıcak hava uyarısı!
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı!

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da termometrelerin 46 derecenin üstüne çıkmasının ardından uzmanlardan sıcak hava uyarısı geldi. Artan kavurucu sıcaklara karşı uyarıda bulunan Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, sıcakların kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda tehlikeli durumlara neden olabileceğini, komaya ya da ölüme kadar götürebileceğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi göstermeye başladı. Vatandaşların serinlemek için çeşitli yollar denediği Şanlıurfa'da uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, “Normal bir kişide sıcaklığın etkisini hissediyoruz doğru ama kronik hastalığı olanlarda, yaşlılarda bu tehlikeli bir hal alabiliyor. Komaya kadar yada ölüme kadar gidebiliyor. O yüzden onların olabildiğince korunaklı alanlarda kalmalarını istiyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında ve sorun yaşadıkların hemen kendilerine gerekli takviyeleri yapmaları, buna rağmen bir iyileşme yoksa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önem arz ediyor. Özellikle yaşlı, bebek ve çocukların sıvı kaybı yaşadıklarında sıcaklık artışından çok daha hızlı ve kötü etkilendiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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