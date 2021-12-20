Uzmanlardan uyarı: 'Covid-19, kalp kası iltihabına neden olabiliyor'

Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Oben Baysan, kalp kası iltihabı hakkında bilgi verdi. Miyokardit'in, kalp kasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen iltihap olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Baysan, “Kalp kası iltihabı belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk, halsizlik, ateş şeklinde kendini gösterebilir. Kalp kası iltihabı çok çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebilir. Grip enfeksiyonu ve korona virüs nedeniyle kalp kası iltihabı gelişebilir. Alkol kullanımı da kalp kası iltihaplanmasına neden olabilir. Kanser tedavisi gören hastalarda da ilaç veya radyasyon tedavisi sonrasında kalp kası iltihabı görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kalp kası iltihabı sebebinin tam belli olmaması nedeniyle genellikle etkene yönelik özel tedavi kullanılmamaktadır”

Miyokardit, yani kalp kası iltihabını düşündüren şikayetlerle gelen hastalarda fiziki muayenenin yanı sıra EKG, Ekokardiyografi ve diğer laboratuvar testleriyle tanı konulmaya çalışıldığını vurgulayan Prof. Dr. Baysan, “Kesin tanı için kalp kasından yapılan biyopsi işlemi gerekli. Ancak girişimsel olan bu işlemin riskleri de bulunuyor. Bu nedenle erken dönemde yapılan kalp MR incelemesiyle miyokardit şüphesi doğrulanıyor. Bazı özel durumlar hariç, kalp kası iltihabı tedavisinde destekleyici ilaçlara başvuruyoruz. Kalp kası iltihabı sebebinin tam belli olmaması nedeniyle genellikle etkene yönelik özel tedavi kullanılmıyor. Eğer kalp yetmezliği gelişmişse hastaya, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçların verilmesi gerekiyor. Özel durumlarda steroid, immunoglobulin gibi ileri tedavi uygulamaları yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

“Miyokardit geçiren hastada 1-1,5 ay süren kesin istirahat dönemi, dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır”

Miyokardit geçiren hastada, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, kalp zarında iltihap gibi ek sorunlarla karşılaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Baysan, “Özellikle kalp yetmezliği ve ciddi ritim bozuklukları hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta ve hayatını tehdit edebilmektedir. Miyokardit geçiren hastada 1-1,5 ay süren kesin istirahat dönemi, dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Hasta, bu süre boyunca her türlü yarışmalı spordan muaf tutulur. Doktor kontrolünde yürüyüşler yapılabilir. Ayrıca, kalp yetmezliği gelişen hastalarda aşırı sıvı alımından kaçınılmalı ve düşük tuz içerikli beslenmeye geçilmelidir. Covid-19 virüsü kalp kası iltihabına yol açabilmektedir. Korona virüs geçiren hastaların yüzde 7 ile yüzde 23'ünde kalp kası iltihabı gelişmektedir” açıklamasında bulundu.

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