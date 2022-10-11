İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uzmanlardan Uzamış Covid Sendromu uyarısı

Uzmanlardan Uzamış Covid Sendromu uyarısı
Uzmanlardan Uzamış Covid Sendromu uyarısı

Covid-19 hastalığını yakalanmış kişiler hayatlarının devam eden sürecinde ‘Uzamış Covid Sendromu’ ile karşı karşıya kalıyor. Uzamış Covid Sendromu'ndan etkilenen sistemlerin başında kalp-damar, solunum, beyin, sinir ve hareket sistemleri geliyor.

Uzamış Covid Sendromu'nun solunum sistemi üzerindeki etkilerinin ise daha çok Covid-19'u orta ve ağır geçiren hastalarda görüldüğünü ifade eden Yılmaz “Hastalığı pnömoni ile geçiren, akciğer filminde ya da tomografide buzlu cam görünümü olan kişilerde, ileri yaşta ve kronik hastalığı olanlarda risk daha da fazladır. Ancak kimi zaman COVID-19'u hafif atlatanlarda da Uzamış Covid Sendromu görülebilmektedir. Bu hastalık bronşektazi, pıhtılaşma, pulmoner hipertansiyon ve pulmoner fibrozise neden olabilmektedir. En sık görülen şikâyetler; öksürüğün sürmesi, nefes darlığı, alınan nefesin tamamlanamaması ve halsizlik olmaktadır” diye konuştu.

Bekir Koca
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.