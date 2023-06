Uzmanlarından YKS öncesi öneriler

Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi stresin arttığı son günlerde öğrencilerin ve ebeveynlerin yapması gerekenlere dair öneriler paylaşılmaya başlandı. Pek çok uzman bu sürecin sorunsuz atlatılması için her iki tarafa da tavsiyelerde bulunmaya başladığından kafalardaki soru işaretleri arttı. Özel okul ve dershanecilik sektöründe önde gelenlerinden biri olan Sevinç Eğitim Kurumları'nın rehberlik birimi ise sınav öncesi son düzlüğün bir hayli önemli olduğunu vurgulayarak akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bilgiler paylaştı. 17-18 Haziran günü iki farklı oturumda gerçekleşecek sınava Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon öğrencinin gireceğini belirten rehberlik uzmanları, öğrencilerin sınav sürecine her şeyden önce psikolojik olarak iyi hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sınav günü yaklaştıkça artan stres ve kaygının hataya yol açmaması için her koşulda desteğin şart olduğuna dikkat çekerek ebeveynlere de önerilerde bulundu.

“Öncelikle YKS'nin zekayı ölçmediği unutulmamalı”

Sevinç Kolejleri, YKS sınavına sayılı günlerin kaldığı son günlerin sanılandan daha da önemli olduğunu belirterek sınav performansını yakından etkilediğini vurguladı. Yapılan en büyük hatanın ise ebeveynlerin çocuklarına uyguladığı baskı olduğunu, tarih yaklaştıkça ebeveynler nedeniyle negatif etkilenen öğrenci sayısının arttığını ifade etti. Bu nedenle öğrencilerin süreci daha rahat ve verimli geçirmesi adına ilk görevin ebeveynlere düştüğüne ve sınavın zekayı ölçmediği gerçeğinin sıklıkla unutulmasının yaygın bir problem olduğuna dikkat çekti.

“Çocuklar, her koşulda destekleneceklerini bilmeli”

Rehberlik birimi uzmanları, ‘öğrenciler arası kıyaslama ve hedef' konusuna değinerek, bu duruma bağlı olarak da özellikle son günlerde tavan yapan duyguların kötü etkilendiğini söyledi. Buna göre, sınav öncesi öğrencilerin komşu ve akraba gibi yakın çevreden tanıdıklarla kıyaslanması, gelecek kaygılarını artırıyor ve “Yapamazsan Edemezsen” gibi cümlelerle karşılaşması kendinden şüphe duymasına neden oluyor. Bu durum ise sınav saati geldiğinde omuzlarına normalden fazla yük binen çocuğun kendini yoğun bir stres altında hissederek, bildiği soruları bile cevaplayamamasına veya kaydırma yapmasına sebep olarak bütün netlerin silinmesine yol açıyor. Dolayısıyla ebeveynlere sınav öncesinde büyük görev düşüyor ve sınav sabahı da dahil olmak üzere onu her koşulda destekleneceğini söyleyerek motive etmek, yaşanan stresi çocuğa yansıtarak onu daha da telaşlandırmamak gerekiyor.

“Sınav öncesi rutinlerin devam ettirilmesi çok daha sağlıklı”

YKS öncesi öğrenciler için hayati bilgiler paylaşan Sevinç Eğitim Kurumu rehberlik birimi, bir diğer önemli konunun da her kafadan farklı bir ses çıkmasının yol açtığı karışıklık olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Bu sınavdan önceki gün uyku saatine, sınav sabahı ise kahvaltı ve yenilmesi gerekenlere dair paylaşılan tavsiyeler aslında faydadan çok zarar sağlayabiliyor. Nitekim, normal yatış saatini sınavdan 1 gün önce değiştiren öğrencilerin sınav sabahı dinlenmeden kalkarak uykusuzluk çekme ve sorulara odaklanamama riski artıyor. Sabah sırf zihin açtığı için üst üste yenilen farklı gıdalar ise mide veya tuvalet kaynaklı sorunlar doğurabiliyor. Bu nedenle günlük rutinlerin devam ettirilmesi aslında sağlıklı bir tercih oluyor ve öğrencinin günü normal bir gün gibi sürdürmesinde etkili olarak omuzlarında daha az baskı hissetmesini sağlıyor” denildi.

“Son kontroller hayat kurtarıcı olabilir”

YKS'nin öğrencileri ve ebeveynleri benzer şekilde etkileyerek iki taraflı stres oluşturduğunu vurgulayan rehberlik birimi uzmanları, son kontrollerin kimi durumlarda hayat kurtarıcı olduğunu söyledi. Her yıl sınav giriş belgesinin, nüfus cüzdanının veya diğer belgelerin eksikliğinden kaynaklı binlerce öğrencinin sınava giremediğini belirterek, bu tip ön hazırlıkların geceden tamamlanmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Ayrıca sınav günü giyilecek kıyafetlerin metalsiz olması gerektiğinin sıklıkla unutulduğuna, kıyafet seçiminin sabah bırakıldığında vakit kaybettirici olduğuna dikkat çekerek bu hazırlıkların da geceden yapılması gerektiğini vurguladı.

Sınavın saati ile ilgili olarak, “2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar” bilgisini paylaşan uzmanlar, sınavın getirdiği heyecan yükünden kurtulmak için bu aralıkların iyi planlanması gerektiğini son kez hatırlattı. Uzmanlar son olarak, “Öğrencilerin sınav süresi sonunda sınav kitapçığı ve cevap anahtarı üzerindeki bilgileri kontrol ederek teslim etmeleri hata tespiti açısından çok önemli” uyarısını yaptı.

