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Üzücü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı

Üzücü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı
Üzücü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı

Gaziantep’te, 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, tedavi gördüğü hastanede dehşet anlarını anlattı.

Üzücü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı - Tıkla İzle

4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bekir Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu sırada kazaya ilişkin yaşananları anlatan Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

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