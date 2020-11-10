Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışan üzüm işçileri, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Sabahın erken saatlerinde üzüm kesimi için bağa giden üzüm işçilerinden biri olan Şirin Sepetçi'nin yanında getirdiği ses bombasına yüklediği siren sesini çalmasıyla birlikte üzüm kesen işçiler, işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu vurgulayan üzüm işçileri Atatürk'ün ölümünün sadece Türkiye'yi değil tüm dünyada üzdüğünü ve saygıyla andıklarını belirtti.

Hüseyin Keskin

