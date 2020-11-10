İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular

Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular
Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçileri saat 09.05'te üzüm sepeti içine yerleştirilen ses bombasından çalan siren sesiyle birlikte üzüm kesimini bırakıp 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Üzüm keserken saygı duruşunda bulundular - Tıkla İzle

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışan üzüm işçileri, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Sabahın erken saatlerinde üzüm kesimi için bağa giden üzüm işçilerinden biri olan Şirin Sepetçi'nin yanında getirdiği ses bombasına yüklediği siren sesini çalmasıyla birlikte üzüm kesen işçiler, işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu vurgulayan üzüm işçileri Atatürk'ün ölümünün sadece Türkiye'yi değil tüm dünyada üzdüğünü ve saygıyla andıklarını belirtti.

Hüseyin Keskin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.